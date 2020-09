Coronavirus : plus de 1000 morts au Nigéria

Le Nigéria a enregistré 90 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 56 478. Plus de 1000 décès ont été recensés depuis le début de la pandémie.

Alors que le Nigéria poursuit sa lutte contre le coronavirus, le pays a enregistré 90 nouveaux cas de COVID-19 portant le total à 56 478 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Cela a été révélé mardi soir par l’agence de contrôle des maladies infectieuses (NCDC) lors de son bilan journalier sur la maladie. Selon le NCDC, ces nouvelles infections ont été enregistrées dans sept États et dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT). Lagos et Plateau représentent plus de 50 pour cent des nouveaux échantillons positifs – Lagos a confirmé 33 nouvelles infections tandis que Plateau en a 27.

Cinq nouveaux décès ont été décomptés au cours des dernières heures. Des chiffres qui font monter le bilan à 1088 depuis le début de la crise sanitaire. Par contre, 44 430 personnes dont 93 en 24 H sont guéries de la maladie.

A l’échelle mondiale, le fléau planétaire a déjà fait plus de 29 millions de cas infectés et 965 446 décès. Avec 6 614 111 cas positifs et 195 683 décès, les Etats-Unis sont toujours en tête des pays les plus touchés devant le Brésil (4 382 263 cas et 133 119 décès) et l’Inde (5 020 359 cas et 82 066 morts).