Coronavirus : les Etats-Unis dépassent la barre des 200 000 morts

A six semaines de l’élection présidentielle, les États-Unis ont enregistré mardi leur 200.000e décès attribué au Covid-19, selon l’université Johns Hopkins.

Le Covid-19 se propage au sein de 215 nations sur la planète, à différentes échelles, depuis le mois de décembre 2019, date qui marque le commencement de l’épidémie de Covid-19 en Chine. Les États-Unis, la première puissance mondiale, sont toujours les plus impactés avec sept millions de cas.

Si en Afrique, le nombre de nouveaux cas signalés chaque semaine a diminué de 17 % en moyenne au cours des quatre dernières semaines, les Etats-Unis ont enregistré mardi leur 200 000e décès attribué au Covid-19, selon l’université Johns Hopkins. Malgré ce bilan, Donald Trump a assuré que seules les personnes âgées et fragiles étaient à risque face au coronavirus.

A six semaines de l’élection présidentielle, en meeting à Swanton, dans l’Ohio, Donald Trump a évoqué l’espoir d’avoir rapidement un vaccin contre le Covid-19 en circulation aux États-Unis, et ce alors que les spécialistes évoquent au mieux une arrivée sur le marché au début 2021. «Le 3 novembre, l’Ohio décidera si nous mettons fin à la pandémie et retournons à la prospérité record, ou si nous laisserons Joe Biden l’Endormi et son groupe d’incompétents retarder le vaccin et fermer le pays», a-t-il martelé devant ses partisans, dont peu portaient de masque, dans cet État charnière où il s’était imposé en 2016.