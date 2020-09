Coronavirus : la Chine apprécie les efforts du Bénin face à l’épidémie

A l’occasion des 71 ans de l’indépendance de la république populaire de Chine, l’ambassadeur du pays près le Bénin a fait un léger bilan de la coopération entre les deux pays en matière de gestion de la pandémie du Coronavirus.

La Chine célèbre ses 71 années de libération de l’oppression des puissances. Pendant ce temps, le pays a fait du chemin et a su se mettre debout pour devenir aujourd’hui, une puissance incontournable. La pandémie de Coronavirus n’a pas empêché le pays de rester solidaire envers ses pays amis dont le Bénin avec qui la Chine entretien des relations amicales depuis plus de quatre décennies. Selon l’ambassadeur Peng Jingtao, les deux pays, dont les relations sont au beau fixe, se sont serrés les coudes pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus.

« Depuis le début de l’épidémie, la Chine et le Bénin ont coopéré étroitement, se sont soutenus mutuellement et ont mis en œuvre activement le concept de communauté de destin pour l’humanité », a souligné le diplomate. Il a reconnu que la Chine a apprécié vivement le travail du « gouvernement du Bénin (qui) a pris des mesures opportunes et décisives pour contrôler efficacement le développement de l’épidémie au Bénin et garantir l’ordre social et la vie normale ».

Des efforts d’aides mutuelles

L’ambassadeur Peng Jingtao a également souligné la contribution du Bénin au contrôle de la maladie en Chine. « Les chinois tiennent aussi au cœur les faits que le gouvernement et le peuple béninois ont soutenu activement et apprécié hautement le travail antiépidémique de la Chine, des étudiants béninois en médecine ont participé volontairement à la lutte contre l’épidémie à Wuhan, et des actes amicaux du peuple béninois ayant fait don à Wuhan », souligne-t-il.

Le diplomate ajoute que « en retour, le gouvernement chinois, l’Ambassade de Chine au Bénin, des organisations sociales, des entreprises et des ressortissants chinois résidant au Bénin ont également offert leur aide et assistance au gouvernement béninois et au peuple béninois dans la lutte contre le COVID-19 selon leurs capacités ». « La prévention de l’épidémie nous a appris à maintenir la distanciation sociale, mais la lutte contre l’épidémie a renforcé l’amitié entre nos deux peuples », constate Peng Jingtao.

Des espoirs pour la Communauté de destin

« Dans l’avenir, la Chine continuera à s’appuyer sur les plates-formes de coopération sino-béninoise et sino-africaine pour mettre en œuvre résolument les résultats du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 et soutenir activement la partie béninoise pour vaincre l’épidémie à travers diverses formes telles que la reprise du travail et de la production, la coopération médicale et la coopération d’assistance », martèle l’ambassadeur de Chine au Bénin.