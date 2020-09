Corée du Nord: coup de tonnerre, le président Kim Jong Un s’excuse auprès de la Corée du sud

Le président de la Corée du Nord Kim Jong Un s’est excusé auprès de la Corée du Sud en ce qui concerne l’incident du meurtre d’un haut responsable du sud par des soldats du nord.

C’est un fait rare de voir le tout puissant dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, s’excuser de rivaliser avec la Corée du Sud sur quelque question que ce soit. Mais cette fois, ces excuses devraient apaiser les tensions actuelles et les sentiments anti-nord en Corée du Sud et les critiques croissantes du président sud-coréen Moon Jae-in à propos de la mort de l’homme cette semaine.

“Le camarade Kim Jong Un, président de la Commission des affaires d’État, est très désolé de décevoir le président Moon Jae-in et les citoyens sud-coréens parce qu’un incident inattendu et malheureux s’est produit”, a indiqué le Nord dans un message adressé à Seoul. Jeudi, la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord d’avoir tué par balle l’un de ses fonctionnaires qui tentait probablement de faire défection et de brûler son corps après l’avoir trouvé sur un objet flottant dans les eaux nord-coréennes plus tôt cette semaine.

Les responsables sud-coréens ont condamné la Corée du Nord pour ce qu’ils ont appelé un “acte atroce” et ont insisté pour qu’elle punisse les responsables.