Chine: destructions massives de mosquées dans le Xinjiang

Dans un rapport publié vendredi 25 septembre, l’institut de recherche australien atteste, images satellites à l’appui, de la démolition systématique de mosquées par les autorités chinoises.

La Chine aurait détruit ou endommagé des milliers de mosquées dans la région sensible du Xinjiang (nord-ouest), selon un rapport publié vendredi 25 septembre par un institut de recherche australien et financé par le Département d’Etat américain. Environ 16.000 mosquées ont été détruites ou endommagées ces dernières années dans cette région à majorité musulmane, affirme dans un rapport détaillé l’Institut australien de politique stratégique (ASPI), un cabinet de recherche créé par le gouvernement australien.

Les chercheurs disent s’être basés sur des photos satellite et sur d’importantes «extrapolations»: après analyse de 533 mosquées (sur les 24.000 que compte officiellement le Xinjiang, selon les autorités chinoises), ils ont procédé à des calculs, selon des modèles statistiques. La plupart des destructions se sont déroulées lors des trois dernières années et 8.500 mosquées ont été complètement détruites, affirme le rapport. Certaines autres auraient vu leurs dômes et leurs minarets retirés, selon les chercheurs, qui estiment à 15.500 le nombre de mosquées encore debout au Xinjiang.

L’étude a été financée par le Département d’Etat américain, a précisé l’ASPI. Washington est vivement opposé à Pékin sur de nombreux dossiers et est en première ligne ces derniers mois pour dénoncer la politique chinoise au Xinjiang.

Longtemps frappé par des attentats sanglants attribués à des membres de l’ethnie musulmane des Ouïghours, cet immense territoire semi-désertique fait l’objet d’une ferme reprise en main sécuritaire au nom de la lutte antiterroriste. Plus d’un million de personnes, principalement musulmanes, y ont été internées dans des «camps», accusent des organisations de défense des droits de l’Homme. La Chine affirme qu’il s’agit de «centres de formation professionnelle», destinés à aider la population à trouver un emploi et ainsi l’éloigner de l’extrémisme religieux.