“C’est le début de la fin de ta carrière”, Debordo Leekunfa en fureur contre Sidiki Diabaté

L’affaire de violence conjugale de Sidiki Diabaté sur sa conjointe Mamacita Sow continue de susciter des réactions. La dernière est celle de l’artiste ivoirien Derbordo Leekunfa.

L’artiste ivoirien de Couper-décaler, Debordo Leekunfa, et le chanteur malien Sidiki Diabaté n’ont jamais caché l’aversion qu’ils ont l’un pour l’autre. Et les deux chanteurs ne ratent jamais les occasions qui s’offrent à eux pour étaler leur animosité sur la place publique.

Dimanche 20 septembre 2020, All Africa Music Awards a décidé de retirer Sidiki Diabaté de l’édition 2020 de Afrimma Awards, à cause des graves allégations d’agression et de barbarie contre le chanteur malien. Une occasion en or pour Debordo Leekunfa d’enfoncer, à nouveau, son rival malien, après une premier attaque, il y a quelques jours. Sur sa page Facebook, l’artiste ivoirien n’a pas fait dans la dentelle pour cracher son venin.

« Un maudit lâche, un pédé, faible !!!. Tu oses t’en prendre aux femmes !!!. C’est le début de la fin de ta carrière. » a écrit Debordo Leekunfa à propos de Sidiki Diabaté. “Règle première : ne jamais taper la femme !. Je suis Mama Cita ( nom de la compagne de Sidiki Diabaté). Je lance un appel à toutes ses ex de porter plainte pour qu’il paye pour tout ce qu’il vous a fait subir.” s’est-il exprimé.

Sidiki Diabaté est au cœur d’une polémique de violence conjugale exercée sur l’une de ses compagnes. Dans une publication sur les réseaux sociaux, la supposée victime a dévoilé des images dans lesquelles, elle présente des marques de brûlures et de violences physiques sur tout le corps. “J’ai subi plusieurs violences. J’ai subi plus que ça… “Au début, je me suis dit que c’était par jalousie. Je me suis dit qu’il m’aimait. Mais ça continuait … Moi j’ai subi tout ça par amour. Je l’aimais vraiment… Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison”, a déclaré la belle Mamacita Sow.