“C’est FCBE qui a donné le pouvoir à Talon, qui va le lui retirer” Alassane Soumanou

Au Bénin, l’ancien parti du président Boni Yayi ne compte pas rater le rendez-vous de la présidentielle de 2021. Les responsables de cette formation politique ne ratent plus aucune occasion pour exprimer leur détermination.

Le samedi 12 Septembre, l’ancien ministre Alassane Djimba Soumanou l’a encore martelé lors d’une séance de renforcement de capacité organisée dans la salle d’alphabétisation de Parakou à l’intention des élus communaux du parti.

Profitant de cette rencontre avec les élus du parti, potentiels parrains des deux candidats (le candidat pour la présidentielle et son vice-président), l’ancien ministre de l’enseignement secondaire de Boni Yayi invite à la remobilisation de la troupe en vue du défi final.

“Il n’y a rien de plus objectif et de plus logique qu’un parti qui a remis le pouvoir à Patrice Talon soit encore lui qui aille lui arracher cela” martèle-t-il.