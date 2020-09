“C’est bien lui qui doit se ressaisir”, la cinglante réplique de Boni Yayi à Patrice Talon

A la suite de la publication de l’entretien accordé au magazine Jeune Afrique par le président Patrice Talon, l’ancien président Boni Yayi a réagi ce lundi 28 septembre 2020. Telle une réponse du berger à la bergère, Boni Yayi a répondu au souhait de Patrice Talon sur l’ancien président Nicéphore Soglo et lui.

Alors qu’il évoquait sa relation avec les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo, Patrice Talon souhaite que ces derniers se retirent de la scène politique et deviennent des derniers recours en cas de conflit.

“Quand à l’instar de Boni Yayi, on se comporte en compétiteur, alors qu’on n’est plus dans la compétition, il y a un problème. Et quand, tel le patriarche Soglo, on en vient à insulter en public le Chef de l’Etat en exercice de son propre pays, il y a de quoi s’inquiéter”, a affirmé Patrice Talon.

“C’est bien lui qui doit se ressaisir”

Une demande à laquelle Boni Yayi a répondu: “il souhaite que Thomas Boni YAYI et Nicéphore Dieu-Donné SOGLO retrouvent leur rang et qu’ils se ressaisissent”, fait-il remarquer avant de s’interroger. “Est-ce une menace de plus après tous les déboires contre ces derniers ? A nous de nous ressaisir ?”, demande t-il.

Selon Boni Yayi, c’est bien Patrice Talon qui “doit se ressaisir et accepter les contradictions constructives et la compétition”. Car dit-il, “nous sommes du côté du peuple. Le Bénin appartient à nous tous.”, va-t-il répliquer.

Visibement très en colère contre les propos de Patrice Talon, Boni Yayi invite ses compatyriotes béninois à “apprécier la tonalité de ses propos à l’endroit de ses prédécesseurs dans la fonction qu’il n’a jamais respectés parce que encombrants pour lui”.

Mieux, l’ancien chef d’état de 2006 à 2016 évoque les valeurs africaines et les écritures saintes notamment l’épître de Jacques qui dit que « La langue d’un homme est souvent la cause première de sa propre ruine».