Ces 53 pays dont les ressortissants sont exemptés de visa d’entrée au Bénin

Le gouvernement a rendu publique ce mercredi 23 septembre 2020, la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de visa d’entrée sans exigences de réciprocité.

Les ressortissants de 53 Pays Africains peuvent entrer au Bénin et circuler librement pendant une période de 03 mois, soit 90 jours. Selon les informations du site du gouvernement, le principe de NON réciprocité indiqué ici implique qu’en dehors des pays de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Cap-Vert) et de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), les Béninois doivent vérifier les conditions d’entrée dans les autres pays indiqués dans la liste avant leur voyage.