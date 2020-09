“Cela fait presque 10 ans que j’ai eu des relations sexuelles”, Daphné

La dernière relation sexuelle de Daphné remonte à 10 ans. La chanteuse l’a fait savoir ce lundi 28 septembre 2020 dans un témoignage rendu public sur les réseaux sociaux.

Daphné a été violée dans son enfance. Si cette mésaventure lui a valu des traumatismes et des troubles de santé, la jeune femme n’a pas pu retrouver sa sexualité. “Cela fait presque dix ans que j’ai eu des relations sexuelles. Mon état de santé s’est détérioré au fil des ans. Fin 2018, j’ai été transportée d’urgence à l’hôpital après m’être évanouie à cause d’une douleur aiguë et après analyse, le médecin a déclaré que le test le plus important pour mon état pouvait pas être effectué car je souffrais de «vaginisme», a expliqué l’artiste dans une tribune sur ses plateformes de communication.

Un psychologue / psychiatre Dr Eyoum lui a été recommandé pour une thérapie. “Grâce à la thérapie, j’ai pu surmonter mes dépressions, je suis moins anxieuse, plus confiante en qui je suis et en mes capacités. Avec la coupe de mes cheveux, j’ai jeté tout ce qui entravait ma croissance d’une manière ou d’une autre (bien que cela ait également été fait pour soutenir une femme forte qui se bat contre le cancer)”, a-t-elle confié.

Ainsi née de nouveau, Daphné est prête à devenir une femme, affirmée, assumée, intrépide, pleinement autonome et responsabilisante.