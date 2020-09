Cameroun: vers l’arrestation de Maurice Kamto?

L’opposant camerounais, Maurice Kamto, a annoncé que le gouvernement projetterait un assaut contre sa résidence à Yaoundé, la capitale du pays.

Dans un communiqué ce lundi, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, a appelé plusieurs organismes internationaux et les pays partenaires du Cameroun au secours. Il s’inquiète pour sa sécurité. Se basant sur certaines informations dites “dignes de foi” qu’il aurait reçues, Maurice Kamto affirme que le gouvernement camerounais projetterait un assaut contre sa résidence à Yaoundé.

« De sources dignes de foi, le gouvernement camerounais aurait décidé de lancer, ce lundi 28 septembre 2020, un « assaut » contre ma résidence où je suis retenu en otage depuis le 20 courant par des forces de sécurité équipées d’un arsenal digne des théâtres de guerre. », indique le communiqué.

Cette nouvelle annonce du principal opposant au régime de Paul Biya, fait suite à une série d’appels à manifester qu’il a lancé contre le gouvernement en place, des manifestations qui n’ont pas été au goût du régime Biya. Serait-ce la raison pour laquelle son arrestation serait envisagée? Toujours est-il que Maurice Kamto et certains partis et regroupements politiques demandent un cessez-le-feu immédiat dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en crise depuis plusieurs années, ainsi qu’une réforme du système électoral avant la tenue de tout scrutin.