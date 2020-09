Cameroun: une vingtaine de personnes arrêtée

Plus d’une vingtaine de manifestants anti-Biya, ont été arrêtée ce mardi 22 septembre 2020 à Mabanda au Douala.

Outre Ndokoti, des manifestations ont été enregistrés ce mardi, à Mabanda à Douala. Selon nos sources, des partisans du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ont pris d’assaut les rues et ruelles de Mabanda, pour réclamer le départ du président Paul Biya. Une vingtaine de personnes est arrêtée par la police.

«La présence des militaires partout m’a fait peur. Le mieux est donc de rester à la maison», a déclaré l’un des habitants témoins de l’échauffourée entre policiers et manifestants. Ce mardi, la sécurité a été renforcée autour de la résidence de l’ambassadeur du Cameroun en France, après une attaque de là-bas.

Au Cameroun, certains partis politiques et organisations de la société civile se sont joints au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de l’opposant Maurice Kamto et ont signé un document au siège du MRC à Yaoundé jeudi 17 septembre 2020. A travers ce document, ils demandent un cessez-le-feu immédiat dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en crise depuis plusieurs années, ainsi qu’une réforme du système électoral avant la tenue de tout scrutin et ont annoncé de nouvelles manifestations en cas de non-respect de leurs exigences.