Cameroun: l’opposant Maurice Kamto met pression sur Paul Biya

Dans un communiqué en date du mardi 22 septembre 2020, le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a annoncé de nouvelles manifestations anti-Biya, au cas où le gouvernement ne répondait pas aux exigences fixées par l’opposition.

Dans plusieurs villes de Douala mardi, des manifestations ont été enregistrées suivies d’échauffourées entre policiers et manifestants, ainsi qu’une vingtaine d’arrestations. Ces marches font suite à l’appel à manifester conjointement lancé par Maurice Kamto et certains mouvements et partis politiques le jeudi 17 septembre dernier.

Dans un communiqué au sujet de ces marches, l’opposant au régime Biya a félicité les camerounais qui ont eu le courage de rallier les rues et ruelles du pays pour exprimer leurs ras-le-bol face à la gouvernance de Paul Biya. Par le même communiqué, le leader du MRC a annoncé de nouvelles manifestations si le gouvernement ne trouve pas une solution rapide à la crise, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.

“Un cessez-le feu et réforme du système électoral”

Jeudi, certains partis politiques et organisations de la société civile se sont joints au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de l’opposant Maurice Kamto et ont signé un document au siège du MRC.

A travers le document, ils demandent un cessez-le-feu immédiat dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en crise depuis plusieurs années, ainsi qu’une réforme du système électoral avant la tenue de tout scrutin et ont annoncé de nouvelles manifestations en cas de non-respect de leurs exigences.