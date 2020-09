Bus de la rentrée 2020-2021: la Fondation Etisalat Bénin distribue 300 kits scolaires à Covè

La Fondation Etisalat Bénin a distribué 300 kits scolaires aux apprenants de l’école primaire publique Gounli de Covè, ce samedi 19 septembre 2020.

Après le lancement officiel vendredi 18 septembre, le Bus de la rentrée 2020-2021 de la Fondation Etisalat a fait un escale à Covè ce samedi à l’école primaire publique Gounli.

En effet, le bus de la rentrée scolaire est une activité qu’organise Moov Bénin chaque année aux fins de distribuer des milliers de kits scolaires aux apprenants déshérités sur toute l’étendue du du territoire béninois. “Nous allons donner 300 kits à 300 enfants. Nous sommes venus avec des cahiers, mais des cahiers particuliers”, a expliqué Dolores Chabi Kao, directrice exécutive de la Fondation Etisalat Bénin.

Limiter la propagation du coronavirus

A travers ses cahiers de cette année, Moov Bénin fait la sensibilisation sur la pandémie du coronavirus. “Les gestes barrières sont écrits sur ce cahier”, dit-elle. Ainsi, à chaque fois que l’enfant prendra son cahier pour écrire, il est obligé de lire les gestes barrières et il se souviendra de ce qu’il faut faire pour se protéger contre la pandémie du Coronavirus.

Dolores Chabi Kao, directrice exécutive de la Fondation Etisalat Bénin espère que cette sensibilisation permettra aux enfants de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Porter en avance le Bénin

Très contents, les enfants ont exprimé leur immense joie. “Nous, apprenant du complexe vous remercions d’avoir pensé à nous. Nous prions le Dieu tout puissant de vous le rendre au centuple. Et nous souhaitons que ce geste soit répété et soit élargi à tous les apprenants de cette école”, a affirmé le porte parole des bénéficiaires.

Dans sa prise de parole, Morakkam Mohammed, Directeur par intérim de Moov Bénin est revenu sur l’engagement citoyen de Moov. Pour lui, le réseaux N°1 au Bénin, soutiendra toujours les actions sociales qui permettront de porter en avance le Bénin. Et d’ajouter: “nous allons toujours être à votre côté pour qu’on puisse avancer ensemble, la main dans la main” pour faire, dit-il, du Bénin, l’un des pays les plus avancés dans le monde.

Un ouf de soulagement

Le Directeur du groupe B de l’Epp Gounli, monsieur Gnangnimon Armand a indiqué qu’il s’agit d’un ouf de soulagement pour ces enfants qui ne seront plus renvoyés tout le temps pour des fournitures scolaires ou pour un simple stylo. A en croire les propos de Victor Gandaho, Chef d’arrondissement de Gounli, la localité est honorée à travers cette distribution des kits scolaires à 300 écoliers et écolières.

C’est pourquoi, il ne considère plus Moov Bénin comme un simple donateur. “Vous êtes non seulement un partenaire au développement de Gounli mais des fils et filles de dada Zéhè et je suis déjà prêt à vous signer vos attestations de résidence”, a-t-il laissé entendre. Pour preuve, il indique que la direction régionale de Moov d’Agonli se trouve déjà sur le territoire de Gounli, précisément dans le village Ahito.

Présent à cette cérémonie, le chanteur Béninois Sagbohan Danialou, encore appelé l’homme orchestre a invité les apprenants à bien étudier afin que Moov Bénin puisse revenir pour le même exercice les années à venir. Passé cette étape, le cap est donc mis sur d’autres communes du Bénin afin que tous les enfants du Bénin bénéficient de ce geste de cœur de la Fondation Etisalat Bénin.