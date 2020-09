Burkina Faso: des bureaux du bâtiment de l’Assemblée nationale calcinés

Au Burkina Faso, le bâtiment de l’Assemblée nationale a pris feu lundi 21 septembre 2020 dans la matinée, a reporté la direction des médias du Parlement burkinabé, citée par Africa24.

Selon les informations, l’incendie qui s’est produit au parlement du Burkina Faso à Ouagadougou la capitale, s’est déclenché vers la fin de la matinée. Africa24 rapporte que le feu a touché le bâtiment où sont logés les bureaux du cabinet du Président de l’Assemblée nationale.

A lire aussi: Attaque contre un poste de gendarmerie au Burkina Faso

Aucune victime n’a été enregistrée et on ne sait pas exactement d’où est parti le feu. Un communiqué du parlement indique que deux bureaux du bâtiment ont été entièrement consumés par les flammes. Le personnel de sécurité et civil sur les lieux ont aidé les sapeurs-pompiers à maîtriser et éteindre le feu, indique Burkina24.