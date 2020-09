Brad Pitt: sa fiancée Nicole Poturalski tacle son ex Angelina Jolie

La nouvelle copine de Brad Pitt, la jeune mannequin de 27 ans, Nicole Poturalski, a envoyé à Angelina Jolie, un message subtile dans sa dernière publication.

La relation amoureuse entre Brad Pitt et Nicole Poturalski provoque de plus en plus l’actrice Angelina Jolie. Ce qui n’a pas empêché la nouvelle copine de Brad Pitt, Nicole Poturalski, d’envoyer un message caché à Angelina Jolie.

« Les gens heureux ne haïssent pas », a écrit la jeune femme comme pour lancer un pic à l’attention d’Angelina Jolie. Le message a été publié en légende d’une photo d’elle en robe orange et lunettes vintage sur les réseaux sociaux.

La tension a repris entre les deux acteurs depuis que Brad Pitt s’est officiellement affiché aux côtés de sa nouvelle chérie, la mannequin Nicole Poturalski. Angelina Jolie reproche à son ex d’avoir invité sa compagne au château de Miraval, propriété où Angelina et Brad ont élevé leurs enfants.

Pour Us Weekly, les tensions se sont intensifiées entre Brad et Angelina, et la thérapie familiale n’a finalement pas eu lieu. (…). A l’en croire, Brad veut la garde physique et légale des enfants à 50/50. Angelina n’a pas accepté ces termes. “Angelina n’acceptera de parler d’un accord que sous plusieurs conditions, notamment sur l’emplacement de l’école de ses enfants. Elle veut le meilleur pour eux », insiste le média.