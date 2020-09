Bénin: Willy Mignon brise le silence sur sa relation avec les chanteuses Kemy et Dossi

Accusé d’avoir été en relation amoureuse avec les chanteuses béninoises, Dossi et Oluwa Kemy, le chanteur Willy Mignon a réagi ce vendredi 18 septembre 2020.

Cela fait plusieurs années que le concepteur du noudjihou est cœur d’une polémique. Mais, malgré sa volonté de ne pas évoquer le sujet, Willy Mignon a quand même décidé d’en parler.

“Voilà encore une histoire qui me fait rire”, a répondu l’artiste à un commentaire sur l’une de ses publications. “Savez-vous que l’histoire de rivalité entre Kemi et Dossi à cause de Willy mignon n’a jamais existé?”, a-t-il demandé avant de s’expliquer: “Je ne suis jamais sorti avec Kemi. Et la seule femme du showbiz béninois qui a vu mon dessous c’est Dossi”.

Dans son message sur sa page Facebook, l’artiste défie quiconque qui pourrait lui prouver le contraire. “J’avoue que… une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser kemi. Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu”, va-t-il reconnaître.

Selon les commentaires, Wily Mignon est la cause de la discorde entre les deux meilleures amies, Dossi et Kemy. “Tu ne peux pas dire que tu n’as rien gagné Willy Mignon. C’est à cause de ce même Noudjihou, tu as séparé les deux amies Kemy et Dossi. Et tu as gardé Dossi pendant des années. Donc, je ne veux plus entendre que tu n’as rien gagné “dans le showbiz béninois” (Ndlr)”, a laissé un internaute en commentaire d’une de ses publications.