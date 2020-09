Bénin: voici comment Talon entrevoit la vie après le pouvoir

Après son deuxième mandat constitutionnel, le président Patrice Talon ne compte plus, d’une part, retourner dans les affaires et, d’autre part, devenir un ancien président enquiquineur.

A la faveur de l’entretien exclusif accordé à Jeune Afrique pour le N°3063 de sa parution d’Octobre 2020, l’actuel chef d’Etat béninois, Patrice Talon, a levé un coin de voile sur comment il entrevoit la vie après le service rendu à son pays au plus haut niveau de responsabilité.

Tel l’adage qui affirme que “l’appétit vient en mangeant”, Patrice Talon a pris goût dans le service à la communauté. Rigoureux homme d’affaires, il y a quelques années, le président de la république semble ne plus avoir de penchant pour les affaires, c’est-à-dire pour ce qui a trait l’intérêt personnel et privé, mais il veut désormais se dévouer à des causes nobles qui font appel à l’intérêt général.

En effet, les quelques années passées sur le fauteuil de la présidence de la République au service des béninois semble éveiller chez le désormais ex-homme d’affaires, le sens du service à la communauté, de l’intérêt général. Ainsi, Patrice Talon pense bien si possible poursuivre sa mission de service à la communauté béninoise au-delà d’un mandat.

Au terme de cet éventuel second mandat, le président Talon entend occuper le reste de sa vie pour des choses nobles, des choses qui vont dans le sens de l’intérêt général.

Servir une cause noble après le pouvoir

Après s’être libéré de la gestion de ses entreprises pour se conformer aux exigences des textes de la Républiques, en qualité du premier magistrat et pour se consacrer à la mission de service public, Patrice Talon ne compte plus s’intéresser aux activités de ses nombreuses entreprises.

L’actuel locataire de la Marina pense s’investir dans les causes nobles après le pouvoir.

“Devenir un jour, dans quelques mois, dans quelques années, un ancien président exemplaire capable de servir une cause noble, Etre un model. Patrice Talon

Par cette posture, l’actuel locataire de la Marina qui faisait certainement allusion à ses deux prédécesseurs encore en vie, semble dire qu’il ne continuera pas des manœuvres politiciennes après avoir quitté le pouvoir. Qu’il ne sera pas un handicap pour son successeur mais un ancien président exemplaire qui prendra sa distance vis-à-vis de la politique.