Bénin: vers la radiation de plusieurs praticiens hospitaliers

La mise en œuvre des recommandations issues des missions d’investigation de différents corps de contrôles dans la formation sanitaire publique pourrait conduire à de lourdes sanctions contre certains agents de santé.

La mesure a été prise à l’issue du Conseil des Ministres de ce mercredi 23 Septembre 2020. Selon le compte-rendu de la séance, l’analyse des conclusions desdites missions ont révélé de multiples cas de manquements à la déontologie administrative et à l’orthodoxie financière dans certaines structures sanitaires.

Selon une communication du ministre de la santé, les investigations ont notamment relevé des cas de désobéissance avérée à la hiérarchie, d’exécution et de paiement de plusieurs commandes irrégulières, avec l’utilisation de fausses pièces justificatives ; de création d’entreprises fictives et /ou d’usurpation de titre de directeur d’entreprise.

Sont également constatés dans les mêmes formations sanitaires, la vente illicite de médicaments, l’abus de biens publics, la mauvaise gestion caractérisée et le rançonnement. La même mission d’investigation a révélé l’accomplissement par des agents de la catégorie des aides-soignants et certains paramédicaux, d’actes ne relevant pas de leurs compétences.

Au plan administratif, les faits ainsi incriminés, en raison de leur extrême gravité, sont passibles de révocation ou de rupture du contrat de travail, a précisé le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi.

Des agents de santé bientôt radiés ?

Déterminé à instaurer une gestion rigoureuse des deniers publics, à lutter contre l’impunité, et en vue de combattre durablement les mauvaises pratiques préjudiciables à l’amélioration de l’offre de soins aux populations, le Conseil a autorisé l’application des sanctions disciplinaires les plus fermes contre les agents mis en cause, indépendamment des poursuites judiciaires qui seront engagées à leur encontre.

Plusieurs professionnels de la santé sont donc sous la sellette et risquent d’être soumis à de lourdes sanctions. La possibilité de radiation d’agents n’est pas exclu dans ce dossier.

Par ailleurs, les Ministres chargés d’assurer le suivi de ce dossier, sont donc instruits à l’effet de mettre en œuvre les recommandations des différents rapports concernant notamment :