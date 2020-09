Bénin: un mort dans un accident de la circulation à Natitingou

Un grave accident de la circulation a fait un mort à Natitingou. La victime du nom de Yacouba Yaourou, a été percuté par un pick-up de marque Nissan. Le drame est survenu dans la journée du mardi 15 septembre.

Violemment percutée par un pick-up, Yacouba Yaourou n’a pas résisté longtemps face aux blessures. Conduite d’urgence à l’hôpital, elle est décédée quelques minutes après. Selon Daabaaru, le conducteur du véhicule a tenté de fuir après le drame.

Dans sa fuite, il a percuté un autre motocycliste et fait des dégâts matériels. Il a été finalement rattrapé dans sa course et conduit au poste de police. Selon les témoins, le conducteur du pick-up serait dans un état d’ébriété au moment de l’accident.