Bénin – Tourisme: à la découverte de la route de l’eau du site Gogotinkpon (vidéo)

Avez-vous déjà entendu parler de Gogotinkpon? La rédaction de BENIN WEB TV vous fait donc découvrir Gogotinkpon, Gogotinkponmin ou Gogo, un village à trois appellations, qui donne son nom au site touristique Gogotinkpon.



Longtemps considéré sur les réseaux sociaux comme une insolite, Gogotinkpon est un village né d’une anecdote entre pécheurs et mareyeuses. La zone humide est caractérisée par une végétation particulière qu’on appelle mangrove.

Au-delà de la possibilité d’avoir des produits halieutique, Gogotinkonmin est aussi un canal de transport. Les visiteurs de Gogotinkpon peuvent s’offrir les techniques traditionnelles de bain et de sculptage du corps des bébés pour le dressage des fesses et des rondeurs à l’Africaine.

Le site touristique dispose d’un bain de boue ou de masque intitulé l’atelier tôbô mise à la disposition de tout visiteur. L’argile touche les terminaisons nerveuses pour atteindre des organes comme le foie, le cœur, et les différentes parties de l’organisme humain. En oxygénant le corps avec l’argile Tobô, on permet la fluidité de la circulation sanguine.

Les visiteurs du site touristique Gogotinkpon ont droit à plusieurs activités de divertissement comme la balade en pirogue, la pêche, la visite de l’île aux oiseaux, la plantation d’un cocotier portant leur nom et la dégustation de plusieurs mets de la localité accompagnés du vin de palme et des cocos frais.

Ce village est situé dans la zone humide notamment les cours d’eau qui donnent dans la mer et reconnue scientifiquement comme des sites Ram Sarr. Gogotinkpon est sur le site Ram Sarr 10-17 du Bénin liant les cours d’eau du lac Ahémé et d’autres lagunes côtières de Grand Popo et Ouidah à l’océan Atlantique.