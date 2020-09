Bénin: sévère réplique de Léon Basile Ahossi à Candide Azannaï qui le traite de taupe

Comlan Léon Ahossi , 2 ème vice président du parti Les Démocrates a répondu, ce lundi au président du parti Restaurer l’Espoir qui l’accuse de traitrise.

Lors d’une sortie médiatique, Candide Azannaï n’a pas fait dans la dentelle pour critiquer Léon Ahossi. Selon Azannaï, il y a pire que Hounkpè et Yarou dans Les Démocrates.

Comme pour aller au bout de ses idées, il continue: “Certains ont été Union progressiste au sein des Démocrates. Certains FCBE Hounkpè-Yarou sont aujourd’hui démocrates”. Même l’ancien président Boni Yayi n’a pas été échappé.

“Yayi Boni lui-même, on a fait réunion des FCBE chez lui pour faire réconciliation. Ils ont fait la liste pour les communales. Tous ils ont remis des listes de noms à Yarou et Hounkpè non? C’est la haute trahison de la résistance” Candide Azannaï

Sévère réplique de Léon Ahossi à Candide Azannaï

Telle une réponse du berger à la bergère, Léon Ahossi n’a pas hésité a répondre au président du parti Restaurer l’Espoir. “Il y a des partis qui n’ont jamais conduit leurs militants à aucune élection, les chefs se font coopter à intervalles réguliers par d’autres formations politiques pour ne pas disparaître”, a-t-il expliqué.

A l’en croire, on lui reproche d’avoir conduit contre vents et marées le comité préparatoire à la création du parti Les Démocrates. Mieux, il promet qu’il écrira un jour ses mémoires dans lesquels il aura l’occasion de retracer les péripéties qui ont jalonné le processus.

“Je suis un professeur agrégé de science politique”

“J’apporterai mon témoignage à la détermination de ces braves femmes et hommes qui constituent l’ossature d’un parti qui dérange et qui doit sa naissance à leur abnégation et sacrifices”, a annoncé Léon Ahossi. Mais en attendant, le plus urgent, le plus utile pour lui, est de combattre le groupuscule d’apatrides qui pille le pays et de mettre fin à leur forfaiture en 2021.

“Lorsque vous ferez le point de vos observations sur moi et que vous aurez noté que la Renaissance du Bénin m’a mis le pied à l’étrier et que je l’ai abandonné en pleine tempête, que j’ai été au gouvernement du président Yayi avant de me retourner contre lui, que j’ai battu campagne pour le candidat Patrice Talon en vantant ses mérites et puis me retrouver à le combattre dans un clair sombre en le présentant non comme un adversaire politique, mais comme un ennemi, je vous en prie dites avec forte conviction que je suis un professeur agrégé de science politique qui, non seulement n’a rien à tirer des autres, mais qui doit tout leur enseigner”. Léon Ahossi à Candide Azannaï

Il persiste et signe qu’il est un modèle de toutes les saisons et de toutes les circonstances. Pour l’heure, Candide Azannaï n’a pas encore répondu à cette réplique qui passe comme une leçon de science politique.