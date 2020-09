Bénin : “Quiconque m’insulte sera insulté. Un point un trait”, Candide Azannaï

Le président du parti Restaurer l’Espoir (RE), Candide Azannaï veut désormais fait du tac au tac avec ses détracteurs. En répondant à un commentaire sur son compte Facebook, l’ancien ministre de la défense a mis les choses au clair.

Candide Azannaï ne fera pas de cadeau à ses détracteurs. Tous ceux qui s’attaqueront au président du parti RE, peuvent se préparer à recevoir une contre-attaque digne du nom. Interpellé sur ses dernières attaques contre certains acteurs politiques de l’opposition, Candide Azannaï a donné une réponse sèche sur son compte Facebook. “Quiconque m’insulte sera insulté. Un point un trait”, a-t-il écrit.

Comme l’indiquent les capture ci-dessous, l’ancien ministre n’est pas allé par quatre chemins pour exprimer son plan de réplique. “Le proche de quelqu’un m’insulte et ce quelqu’un, j’ai les preuves qu’il en est au courant et n’a pas désapprouvé, alors eux – tous seront proprement et copieusement insultés par moi et ouvertement. Advienne que pourra. Je ne suis un souffre-douleur de personne. Voilà”, a-t-il écrit, en répondant à l’internaute “Clem le Riche”.