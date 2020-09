Bénin – Production cotonnière: les mises en garde de Dossouhoui contre certaines pratiques

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, a, dans son viseur, certains individus, qui, en violation du cadre réglementaire de la fourniture des intrants dans la filière cotonnière, met à disposition des intrants.

C’est à travers un communiqué radio et télévisé en date du 16 Septembre 2020 que le ministre met en garde ces individus indélicats, qui, en complicité avec la société Sino-Béninoise des engrais et phytosanitaire (SIBEP sarl) procède à la mise en place parallèle du produit insecticide SIBEMAC 112 EC en lieu et place du produit THALIS 112 EC en trompant la vigilance des braves cotonculteurs.

A Lire aussi: Bénin: Gaston Dossouhoui et les producteurs prennent langue suite à la fermeture des frontières

Cette pratique illégale, prévient le ministre Dossouhoui, constitue une violation grave du cadre réglementaire de la fourniture des intrants dans la filière cotonnière au Bénin et compromet dangereusement la gestion efficace des ravageurs du cotonnier.

Les directions départementales de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sont instruites à l’effet de faire respecter les dispositions légales. Lire ci-dessous le communiqué du ministre.

Communiqué du ministre Gaston Dossouhoui