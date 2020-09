Bénin – Présidentielle de 2021: Joseph Djogbénou en messager de la paix

L’atelier organisé par la fondation Konrad Adenauer et Social Watch Bénin, au profit des membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), vise la prévention des violences électorales.

En procédant à l’ouverture officielle des travaux, le Président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogbénou, au regard du thème choisi : « Evaluer, c’est tenté de connaître, c’est identifié, c’est précisé les droits de la personne humaine au sens collectif et au sens individuel dans le contexte qui n’est pas moins difficile que celui des élections », a salué l’initiative.

Dans son discours, il a mis l’accent sur la période qui s’annonce et a invité la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) à se comporter en gardien de la protection des droits des citoyens, condition nécessaire pour la préservation de la paix.

“Il est important que pendant cette période qui s’ouvre, la Cbdh s’institue en observateur particulier et spécifique de la jouissance par les citoyens de leurs droits spécifiques autant que de leurs droits plus généraux en termes des droits individuels et des droits collectifs », a laissé entendre le président Joseph Djogbénou