Bénin: Patrice Talon émet un souhait à propos de Boni Yayi et Nicéphore Soglo

Le Président Patrice Talon parle de de ses relations avec ses prédécesseurs, Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. A l’occasion, il a émis un souhait à propos de ces deux anciens présidents de la République.

Patrice Talon souhaite que Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo se ressaisissent. Il est évident, à la lumière de tout ce qui s’est passé depuis les législatives 2019 à ce jour, que les relations entre le Président Patrice Talon et les ex-Chefs d’Etat Boni Yayi et Nicéphore Soglo souffrent de quelques difficultés. Pour justifier cette situation, Patrice Talon semble jeter le tort sur ses prédécesseurs. Il l’aurait souhaité que ces derniers se retirent de la scène politique et deviennent des derniers recours en cas de conflit. Mais il fait malheureusement le constat que les choses ne se sont pas passées ainsi.

Quand à l’instar de Boni Yayi, on se comporte en compétiteur, alors qu’on n’est plus dans la compétition, il y a un problème. Et quand, tel le patriarche Soglo, on en vient à insulter en public le Chef de l’Etat en exercice de son propre pays, il y a de quoi s’inquiéter. Patrice Talon

Le Président Patrice Talon invite ses prédécesseurs à retrouver leur rang et leur niveau pour l’intérêt du Bénin. “Je souhaite que l’un et l’autre retrouvent leur rang et leur niveau. Qu’ils se ressaisissent. Dans l’intérêt du pays qu’ils ont tous deux eu l’honneur de diriger”, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Jeune Afrique.