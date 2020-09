Bénin – Opposition divisée: un potentiel candidat invite les acteurs à une démarche politique adulte

Gratien Joël Alapini se désole de constater qu’à quelques mois de la présidentielle, l’opposition ne parle plus le même langage, et marche en rangs dispersés.

A la suite de son appel lancé en Juin dernier pour l’union de l’opposition et de toutes les filles et fils du Bénin attachés à la démocratie pour soutenir sa candidature, Rogatien Joël Alapini se désole de l’ambiance qui prévaut actuellement au sein de l’opposition au régime de la rupture.

Contrairement au plan qu’il leur propose à savoir: “travailler, viser et gagner”, l’opposition béninoise, à ses dires, navigue toujours à vue et est dans le dérisoire, dans le superficiel.

“Un peu comme si mon ‘appel’ n’avait jamais eu lieu…Si nous allons à la Présidentielle de 2021, c’est pour la gagner. Sinon, nous n’aurions alors que juste fait le jeu du pouvoir en place. Inconsciemment peut-être. Mais sûrement.“, indique-t-il dans une publication sur les réseaux sociaux.

Cette posture, précise-t-il, serait “une sorte de caution involontaire” au régime de la rupture lors de la compétition électorale de 2021. “D’où la nécessité, l’urgence même, d’une démarche politique adulte et souveraine. D’où une stratégie faite de maturité, de dignité et de sérénité“, propose-t-il à l’opposition qui ne retrouve toujours pas ses marques.

Appel de Rogatien Frédéric Alapini pour 2021

“Mon appel à l’unité et à la fermeté “

Chers compatriotes, A 10 mois de l’échéance présidentielle que nous devons gagner en 2021, je viens vers vous. Ni en héros. Ni en Zorro…

Voilà pourquoi, porteur d’un Projet, d’un Programme Présidentiel et de Gouvernement au service de notre Pays et de son valeureux Peuple, j’ai besoin de rassembler dès maintenant, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, toutes les filles et tous les fils du Bénin, toutes les compétences et toutes les capacités, toutes les énergies autour de ma Candidature pour 2021.

Voilà pourquoi je lance un appel solennel à toute l’opposition, toutes les oppositions unies, sur le territoire national et dans la Diaspora.

Ni héros. Ni Zorro…disais-je! Mais héraut, je viens en patriote intègre et déterminé. Comme déjà en 1990. Et comme déjà en 2016. Pour ne retenir que ces deux repères.

Car, notre rôle éminent et déterminant en 1990 est aujourd’hui connu de tous. Comme notre leadership en 2016, pour avoir ouvert la voie par notre Déclaration Solennelle des 7 et 8 octobre 2013… Rendant à chaque fois tous les possibles possibles…

Nous avons cependant beaucoup appris de notre abnégation et de notre trop grande confiance aux autres. Nous avons appris que les imposteurs et les usurpateurs ne sont jamais loin. Comme les traîtres et les opportunistes.

Nous avons notamment appris que les premiers qui se proposent à vous accompagner peuvent vite se muer en roublards et en bande maffieuse, c’est précisément le cas aujourd’hui, à la tête de notre Pays et de notre État… (rassurez-vous, ils savent très bien de quoi je parle!).Seul le Peuple est Souverain.

Avec lui, tout est possible. L’heure n’est plus à la division ni à la diversion. L’heure n’est plus à la dispersion de nos énergies. Mon appel s’adresse au vaillant Peuple du Bénin ; à tous les anciens Présidents, Chefs de l’État ; à toutes les autorités nationales de toutes compétences ; à toutes les autorités morales, religieuses et spirituelles ; à nos valeureux et fiers soldats ; aux cadres des différentes administrations et corps constitués ; …à tous les enfants du Bénin, à toutes les femmes et à tous les hommes ; à tous les opérateurs économiques, tous les commerçants ; à tous les juristes ; à toute la talentueuse jeunesse de notre pays…pour qu’ensemble, comme un seul homme, nous portions UN SEUL PROJET DIGNE, afin de bouter dehors en 2021, les imposteurs.

Pour réaliser la véritable Indépendance nationale. Pour restaurer l’État de droit et pour cette société solidaire de vie, à laquelle je n’ai de cesse d’œuvrer inlassablement.

Sans vous, sans les uns et les autres, rien ne saurait se faire!Il s’agira aussi de recréer un climat de Concorde Nationale…pour permettre le retour au bercail de tous les exilés politiques et de tous ceux que la maffia a tenus loin de leur chère Patrie. Nous sommes une grande famille.

Et tout peut et doit se régler en famille, sur le sol national…J’entends déjà vos observations. Vos différentes interrogations. En l’occurrence une. Et vous auriez raison!…Mais je vous réponds ceci : comment cela se passait-il avant?…

La Démocratie, c’est nous! Et aucun Texte n’est gravé dans le marbre. Chez nous, le PRPB a duré quelque 18 ans. La Conférence Nationale une dizaine de jours. Mais au cours de ces Assises, il nous a fallu seulement cinq petites minutes pour faire basculer définitivement le Destin de notre Pays, du monolithisme d’État à l’ère du Renouveau Démocratique. Définitivement. Cinq petites minutes!

Quant à ceux qui, arrogamment, se gargarisent, ergotent et parlent de “ruse et de rage”, je leur fais entendre ceci : quelle impudence! Quelle imprudence! Quel anathème et quelle malédiction lancés contre soi-même ! Car, le rusé finit toujours piégé, prisonnier et victime de sa propre ruse. Et le chien, s’il ne guérit de sa rage en meurt. Très vite!

Nous ne devons plus tolérer de subir la médiocrité et ce relativisme suicidaire. Le changement est possible, si nous le voulons tous. Vive le Bénin !Vive l’Afrique !À bientôt sur le terrain.

Rogatien Frédéric ALAPINI.