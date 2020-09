Bénin – Nominations au MESTFP: liste des responsables administratifs et pédagogiques

Au niveau du ministère de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, les noms des différents responsables administratifs et pédagogiques nommés par le ministre sont disponibles.

Par l’arrêté N°37/MESTFP/DC/SGM/DAF/SRHDS/CJ/SA/039SGG20 du mercredi 23 Septembre 2020, le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a rendu disponible la liste des responsables administratifs et pédagogiques pour le compte de l’année scolaire et académique 2020-2021.

Selon l’article 2 dudit arrêté, le renouvellement de la nomination des intéressés est subordonné à un rapport d’inspection pédagogique et administrative. Trouvez ci-dessous la liste des responsables nommés.

Liste des responsables pédagogiques et administratifs