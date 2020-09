Bénin: message de Patrice Talon en prélude à la nouvelle rentrée scolaire

Ce dimanche 27 septembre 2020, veille de la rentrée scolaire 2020-2021, le Président Patrice Talon a adressé un message au peuple béninois. Dans son adresse, le Chef de l’Etat a rassuré des dispositions prises pour assurer une bonne année scolaire, dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19.

Le Président de la République annonce avec joie aux écoliers, élèves et aux parents que son gouvernement a pris toutes les dispositions pour le démarrage et le bon déroulement de la nouvelle année scolaire. “Demain lundi 28 septembre 2020, c’est la rentrée scolaire 2020-2021. En cette occasion, mon Gouvernement est heureux d’avoir, avec tous les acteurs de l’éducation nationale et tous les partenaires sociaux, pris les dispositions nécessaires pour assurer une année scolaire paisible”, a écrit Patrice Talon.

A lire aussi : Rentrée scolaire sous Covid-19 : quid des mesures sanitaires ?

Compte tenu du contexte sanitaire marqué par la Covid-19, le Chef de l’Etat invite les acteurs éducatifs à veiller au respect rigoureux des gestions barrières. “Dans ce contexte marqué, comme nous le savons, par la pandémie de la Covid-19, j’exhorte particulièrement chacun à continuer d’observer les mesures de prévention et les gestes barrières”, a-t-il insisté. Le Président n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par les différents acteurs pour une année scolaire réussie.