Bénin: Louise Mushikiwabo reçue par le Président Patrice Talon

Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu en audience ce jeudi 24 septembre 2020, Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’OIF. Elle est au Bénin depuis la soirée du mercredi 23 septembre, dans le cadre d’une visite de travail.

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) déroule déjà son agenda au Bénin. Dans la matinée de ce jeudi, elle a été reçue au Palais de la Marina par le Chef de l’Etat, Patrice Talon. Au cours de ce tête-à-tête, les échanges ont tourné autour de la coopération entre le Bénin et l’Organisation. “Le Benin est un pays très dynamique au sein de la Francophonie. Pour nous à la Francophonie, le Bénin est un pays membre très important”, a confié Louise Mushikiwabo

ce jeudi 24 septembre 2020

Après la rencontre avec le Président Patrice Talon, la Secrétaire générale de l’OIF est attendue dans une séance de travail avec des membres du gouvernement béninois sur la mise en œuvre et l’état d’avancement des projets phares du PAG appuyés par l’OIF. Les autres activités inscrites dans l’agenda de Louise Mushikiwabo sont entre autres la visite de l’Agence de Développement de Sèmè City, du Campus numérique de la Francophonie, et une séance de travail avec les femmes entrepreneures de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB).