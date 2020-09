Bénin: l’ex-régisseur des impôts, Carlos Adohouannon placé sous mandat de dépôt

L’ex régisseur des impôts, Carlos Adohouannon, rattrapé dans sa fuite au Sénégal puis extradé au Bénin depuis le jeudi 17 septembre 2020 a été placé sous mandat de dépôt.

En attendant son procès dans le dossier détournement de plusieurs milliards à la Direction générale des Impôts (DGI), l’ex régisseur Carlos Adohouannon séjourne à la prison civile d’Akpro Missérété.

En effet, Carlos Adohouannon a été arrêté à l’aéroport International Blaise Diagne par la police sénégalaise. Selon les informations de BENIN WEB TV, les services de sécurité de l’Aéroport ont pu l’identifier grâce à l’avis de recherche que son pays le Bénin avait émis. Après son extradition, il a été confié à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

La Criet a ensuite envoyé le dossier en instruction qui à son tour, a entendu l’ex-régisseur des Impôts. Le même jour le dossier a été envoyé devant la chambre des Libertés et de la Détention de la Criet qui a également écouté le mis en cause.

Sans surprise, le juge des libertés et de la détention a confirmé sans faire dans la dentelle, le mandat de dépôt contre Carlos Adohouannon par la commission d’instruction. C’est ainsi que l’ex-régisseur des impôts est renvoyé à la prison civile d’Akpro-Missérété où il séjourne depuis son extradition au Bénin, et ce, en prélude à sa toute première comparution devant la Criet.

Carlos Adohouannon risque la prison à vie

Conformément à l’article 45 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, Carlos Adohouannon risque la réclusion criminelle à perpétuité, s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

« Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion criminelle à perpétuité et à une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs », stipule l’article 45 alinéa dernier de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.

Pour rappel, Carlos Adohouannon est porté disparu depuis le 20 septembre 2019 suite à une accusation de détournement de 4 milliards FCFA. A l’époque, plusieurs cadres du service des impôts et des proches du mis en cause ont été écoutés. Seulement, depuis qu’il est cavale, le dossier n’a plus évolué.