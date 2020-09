Bénin: les responsables du parti “Les Démocrates” convoqués au ministère de l’intérieur ce mardi

Les responsables du parti “Les Démocrates ” sont attendus ce mardi 22 Septembre 2020 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Près de deux mois après le dépôt du dossier de constitution du parti “Les Démocrates”, les choses semblent enfin bougées au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En effet, les responsables de cette formation politique annoncée comme la plus grande de l’opposition ont été convoqués dans l’après-midi de ce mardi 22 Septembre 2020 au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

A Lire aussi: Bénin ; Création du parti Les Démocrates: les 3 schémas possibles opposables par le gouvernement

Selon le quotidien “Matin Libre” qui a eu la fuite de l’information, les responsables du parti “Les Démocrates” sont attendus à 15 heures. Même si l’objet de cette convocation n’est pas encore précis, il va sans dire qu’il s’agit d’une rencontre qui concerne leur dossier de constitution.

Ainsi, le premier vice-président Eric Houndété et sa suite seront certainement informés ce jour sur les imperfections de leur dossier et les corrections nécessaires à mener.

En tout état de cause, cette convocation du ministère de l’intérieur est un pas décisif dans le sens de l’obtention du récépissé d’existence de cette formation politique, parce qu’elle permettra aux responsables du parti “Les Démocrates” d’être informés sur le niveau d’évolution du processus de leur existence juridique.