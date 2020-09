Bénin: les griefs de Boni Yayi sur la gestion de son successeur Patrice Talon

L’ancien chef d’état béninois, le président Boni Yayi, n’est visiblement pas en phase avec la gouvernance de son successeur, Patrice Talon.

Dans une publication sur sa page Facebook en réponse au contenu de l’interview accordée par Patrice Talon au magazine panafricain Jeune Afrique, le président Boni relève les griefs qu’il nourrit contre son successeur.

A en croire l’ex-président d’honneur du parti force cauris pour un Bénin émargent, la gouvernance sous Talon n’est orientée vers l’intérêt général et le pays n’est pas gouverné pour le pays, mais pour l’intérêt de quelques-uns.

“ Ce n’est pas par la dictature orientée centrée sur les conflits d’intérêts au sommet de l’Etat au profit d’un clan sous le signe de la corruption que les Béninois parviendront à la Terre Promise où coulent le lait et le miel pour tous.”

Dans sa publication, le président Boni Yayi n’a pas omis d’exprimer ses souhaits sur la gouvernance de son successeur. Il invite en effet l’actuel locataire du palais de la Marina à œuvrer pour plus de démocratie et de liberté.

Il invite également son successeur à gouverner le pays dans la transparence afin que ses actions soient audibles aux yeux du peuple souverain, détenteur du pouvoir d’Etat.

” Gouverner bien, c’est dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit en toute transparence. Autrement on n’est plus audible par le Peuple. Par ailleurs, l’Autorité de l’Etat passe par l’exemplarité des dirigeants “

Boni Yayi