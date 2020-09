Bénin: “Le plan de déstabilisation de l’opposition est mis en marche”, Korogoné

Le président du Mouvement populaire de libération (Mpl), Sabi Sira Korogoné, s’est prononcé ce mercredi 23 septembre 2020 sur la tension qui agite l’opposition, ces derniers jours. Dans un message publié sur sa page Facebook, il a invité tous les acteurs politiques qui se réclament de l’opposition à se donner la main pour une unicité d’actions.

“Le plan de déstabilisation de l’opposition est mis en marche”. C’est Sabi Sira Korogoné qui l’affirme sans ambages. Le président du Mpl, un parti d’opposition, pense que la tension interne qui secoue l’opposition ces derniers temps est le signe que son plan de déstabilisation est en marche. Il en appelle à une union sacrée pour une opposition forte. “Notre adversaire commun est champion dans la zizanie et il se fait malheureusement aider par des gens en notre sein qui sont spécialistes de suspicion sans fondement”, lit-on dans son message.

Une opposition divisée et minée par des querelles intestines ne gagne jamais. UNION, oui UNION c’est la seule clé qui peut nous permettre de sauver notre pays. Je vous invite donc à une concentration maximale et à une union générale sinon, tout est fini. Sabi Sira Korogoné

Il a exprimé sa déception face aux attaques dont son parti fait l’objet. “J’ai le cœur qui saigne pas parce que je fais, et le MPL avec moi, l’objet d’attaque, non non mon cœur saigne pour mon pays qui ne mérite pas ça. Notre génération devra prendre ses responsabilités maintenant ou devra se taire à jamais, nous avons le choix”, a-t-il écrit.