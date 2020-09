Bénin: le haut débit “pour tous” annoncé pour 2021

Le secteur du numérique a de baux jours devant lui. D’ici 2021, la connexion haut débit pour tous serait une réalité pour les béninois.

Le projet de densification du réseau haut débit a connu une avancée le 18 Septembre 2020 par la signature du contrat commercial par les acteurs étatiques et non-étatiques de la phase II de ce projet que sont le ministère de l’économie numérique et de la digitalisation, la Société béninoise d’infrastructures numériques et l’entreprise chinoise Huawei technologies en charge de l’exécution du projet de densification du réseau haut débit.

Ce pas complémentaire dans la réalisation du projet du réseau haut débit balise davantage le terrain afin de favoriser l’ouverture de la phase d’exécution du projet en 2021.

Rappelons que le projet de densification du réseau haut débit consistera en la réalisation d’un réseau dorsal national en fibre optique. La phase II du projet vise essentiellement une transformation substantielle du réseau de télécommunications au Bénin.

Le projet de densification du réseau haut débit couvre l’extension du réseau dorsal et l’extension du réseau métropolitain dans les centres urbains. Les deux volets du projet vont permettre, selon le gouvernement béninois, de rehausser le taux de pénétration et de couverture en réseau de tout le territoire national.

En 2021, le haut débit pour “tous” serait une réalité

A la fin des travaux, dont le démarrage est prévu pour début 2021, le pays disposera de sa large bande nationale. La réalisation de cette phase II du projet de densification du réseau haut débit va améliorer sensiblement la connexion.

En effet, au terme des travaux le projet de densification du réseau haut débit, 70 sur les 77 communes du Bénin seront couvertes par une connexion haut débit.

Ainsi, progressivement le régime de la rupture qui ambitionne de faire du Bénin un carrefour numérique de l’Afrique et parvenir à la digitalisation de l’administration se donne les moyens d’atteindre son objectif.