Bénin: “Le business n’est plus ma motivation”, Patrice Talon

Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le 09 septembre, le Président Patrice Talon a fait savoir qu’il ne souhaiterais plus reprendre sa vie d’entrepreneur. Il veut faire face à d’autres défis.

Patrice Talon ne compte plus vraiment reprendre sa vie d’entrepreneur. Selon ses dires, il n’a plus cette passion. “Je n’ai plus cette passion là. Le business n’est plus ma motivation”, a-t-il confié à Jeune Afrique. Il préfère se concentrer sur les nouveaux défis qui se présentent à lui dans la gestion de son pays.

A lire aussi : Présidentielle au Bénin : le départ de Patrice Talon dépend de Dieu, selon Edgard Guidibi

Je fais désormais face à d’autres défis : démontrer qu’un pays, le mien, comme moi je l’ai fait jadis, peut partir de peu de chose et arriver à beaucoup. Patrice Talon.

L’autre défis que le Président de la République compte relever, c’est de parvenir à être un ancien président exemplaire, ancré dans le cœur des béninois. “Etre dans le cœur de mes compatriotes, se dire que tout est possible. Et devenir un jour, quelques mois ou quelques années un ancien président exemplaire”, a-t-il déclaré.