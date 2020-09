Bénin: lancement des travaux de construction de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi

Dans 36 mois, la commune d’Abomey-Calavi sera dotée d’un Centre Hospitalier Universitaire de Référence (CHUR). Les travaux ont été lancés et le compte à rebours a démarré depuis ce lundi. Le CHUR est un gigantesque projet d’un coût global de 116 milliards de FCFA, dont les travaux sont confiés à Bouygues Bâtiments International et Michel Beauvais Associés. Selon le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, cet hôpital fera parler de lui au-delà des frontières béninoises.

Il a une capacité de 436 lits et dispose de services de pointe, notamment en cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie et autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous aurons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, de l’ophtalmologie et d’oto-rhino-laryngologie de pointe sans oublier d’autres services comme la chirurgie viscérale et traumatologique.

Benjamin Hounkpatin