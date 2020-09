Bénin: la chanteuse Sessimè mariée? La photo qui lance la polémique

La chanteuse béninoise Sessimè s’est t-elle mariée? C’est du moins ce qui ressort de la publication d’une série de photo de l’artiste en robe de mariée.

Depuis ce lundi 21 septembre 2020, des clichés de Sessimè en robe de mariée font le tour des réseaux sociaux. Un tour sur la page Facebook de l’artiste indique qu’elle est bien l’auteur de la publication de cette série de photos à polémique.

“Marche avec #ASSURANCE et #FOI parce que celui qui vit en toi est au-dessus de TOUT et est capable de TOUT pour ton #ELEVATION ! Très bonne semaine à nous famille et que Dieu veille”, a écrit en légende d’une photo d’elle en robe de mariée de couleur berge.

Une bonne nouvelle peut être

Il n’en fallait pas plus pour susciter la curiosité des fans. “Uhm…une bonne nouvelle peut-être “, a demandé le super fan Luc Ahouanssou. Et à Sessimè de répondre: “Ah bon ? Je ne suis pas informée mais je rends déjà grâce pour ce que ce sera”.

Alors que les commentaires enflamment la toile, la Fana Fana lady n’a pas encore réagi. En attendant, Sessimè fait la promotion de son clip Diyo tourné avec la nigériane Omawumi.