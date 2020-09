Bénin – Kidnapping à Ouèssè: 04 ravisseurs arrêtés, le chef-gang en cavale

La police républicaine a interpellé 04 personnes impliquées dans l’enlèvement survenu à Ouèssè, le lundi 07 septembre 2020. Les chasseurs prêtent main-forte aux forces de l’ordre dans cette chasse à l’ordre.

04 ravisseurs sont mis aux arrêts suite au kidnapping de deux personnes orchestré à Touï (Ouèssè). Les mis en cause ont été interpellés à Kilibo, Tchaourou et Dassa pour d’autres. Selon Le Parakois, le chef de la bande est toujours en cavale. La police républicaine suit le dossier de près et continuent les enquêtes, afin de mettre la main sur tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire.

Pour rappel, les ravisseurs avaient coincé trois personnes à bord d’un véhicule 4X4, l’une d’entre elles a pu s’échapper. Une fois hors de danger, le rescapé avait alerté les éléments de la police républicaine. Quelques jours après l’enlèvement, les ravisseurs ont joint la police pour réclamer la somme de 11 millions de FCFA avant la libération des otages. Demande à laquelle la police n’avait pas accédé.