Bénin: Kemy et Willy Mignon en pleine séance de massage? Assane Sass choque la toile

Dans une récente publication, Assane Sass a révélé une séance de massage que Oluwa Kemy et Willy Mignon se seraient offerts, alors qu’il était encore en couple avec la chanteuse.

Après les menaces, Assane Sass est passé à l’action. Comme promis, celui qui est connu comme l’ex de la chanteuse continue ses révélations sur Oluwa Kemy et Willy Mignon. Cette fois-ci, c’est une affaire de massage entre les deux artistes qui fait grand bruit sur la toile.

En effet, Assane Sass a évoqué de façon subtile une séance de massage entre Kemy et Willy Mignon. “Affaires de massage là a commencé comment? Qui a demandé à qui de lui faire du massage Kemy, c’était toi ou Willy et c’était finit comment?”, a-t-il demandé, avant de poursuivre: “Parce que vous m’avez donné deux différentes versions. Venez devant le public sinon mon direct va GBÊNOU”.

Pour rappel, dans les années 2013, Kemy était en couple avec Assane Sass. A l’époque, des rumeurs indiquaient que c’est à cause de Willy Mignon que les deux meilleures amis Kemy et Dossi ne se parlaient plus. Une situation qu’a clarifié le concepteur du Noudjihou pour qui, l’histoire de rivalité entre Kemi et Dossi n’a jamais existé, et encore moins à cause lui.

“Je ne suis jamais sorti avec Kemi. Et la seule femme du showbiz béninois qui a vu mon dessous, c’est Dossi. Vous pouvez faire vos investigations auprès de tous les acteurs et les femmes du showbiz qui m’ont côtoyé. J’avoue que une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser Kemy. Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu. Elle a même raconté l’histoire à son copain du temps Assane Sas qui m’a posé la question et je lui ai avoué et présenté mes excuses“ Willy Mignon

Des clarifications rejetées en bloc par Assan Sass qui a décidé de donner sa version des faits.