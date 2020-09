Bénin : Geoffroy Bonou prend la tête du CNI, le Comité National d’Interopérabilité (vidéo)

Dans le but de doter le Bénin des outils lui permettant d’être en phase avec les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), le ministère de l’économie numérique et de la digitalisation a installé ce jour 23 septembre, le comité national d’interopérabilité (CNI). Il s’agit d’un comité qui veillera à la mise en place effective de la plateforme nationale d’interopérabilité « XROAD BJ ».

Depuis l’avènement du gouvernement de la rupture, le secteur du numérique ne cesse d’offrir à la population béninoise des services digitaux. Après les cours en ligne, e-service, e-resultats, c’est la plateforme nationale d’interopérabilité « XROAD BJ » qui vient de voir le jour, suite au décret N° 2020 – 209 du 18 mars 2020. Sa mise en œuvre est confiée au comité national d’interopérabilité (CNI), composé de cinq (5) membres provenant de différents ministères.

Selon Ahmed Sacca Y. Yarou, Directeur de cabinet du ministère du numérique et de la digitalisation, le Comité a pour mission principale, la mutualisation des informations au niveau de toutes les administrations et services publics. Ainsi ils auront à :

Etablir les orientations stratégiques de développement et d’utilisation de la Plateforme Nationale d’Interopérabilité (PNI)

Approuver les mises à jour du cadre d’interopérabilité proposées par la structure de coordination (SC)

Définir les orientations en matière de coopération avec les instances internationales compétentes pour l’interopérabilité avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales

Faire des recommandations pour la promotion de la PNI.

Aurelie I. Adam Soule Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, empêchée, a, par la voix de son directeur de cabinet, monsieur Ahmed Sacca Y. Yarou, émis ses attentes vis-à-vis du CNI, et qui se déclinent comme en un engagement individuel et collectif des membres ainsi que de la méthode et de la rigueur dans cette mission républicaine. Elle invite chacun des membres à mesurer la portée du rôle stratégique de ce comité dans le pari du succès de l’administration intelligente au Benin.

Composition du comité national d’interopérabilité

Suivant le décret N° 2020 – 209 du 18 mars 2020, chapitre II, section 1 et à son article 9, le comité national d’interopérabilité (CNI) est composé de cinq (5) membres désignés dans quatre différents ministères ainsi qu’au niveau de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information. Les membres ci-dessous cités sont installés ce jour. Il s’agit de :