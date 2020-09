Bénin – Enseignement: les résultats des tests des aspirants disponibles en ligne

Les résultats des tests des aspirants au métier d’enseignant, pour le compte de la rentrée 2020-2021, sont désormais disponibles. Lesdits résultats peuvent être consultés en ligne sur le site Educmaster.bj.

Il faut souligner qu’il s’agit des tests organisés au niveau du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ( MEMP) et du Ministère des Enseignements secondaires, Technique et de la Formation professionnelle (MESTFP), pour la constitution des bases de données des aspirants au métier d’enseignant.