Bénin: échanges entre Louise Mushikiwabo et des membres du gouvernement

La Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, a tenu une séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement béninois. La rencontre s’est tenue ce jeudi 24 septembre 2020, après son tête-à-tête avec le Président Patrice Talon.

Comme inscrit dans son agenda, Louise Mushikiwabo a rencontré ce jeudi, des membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur les projets phares appuyés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Selon le Ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, cette rencontre a pour but de faire la revue de la coopération. Elle a également servi de cadre de réflexion pour la consolidation de la relation entre le Bénin et l’OIF.

Pour la Secrétaire générale de l’OIF, sa visite s’inscrit dans le cadre de la rédynamisation de l’organisation qu’elle dirige. “Elle s’inscrit dans l’approche que moi personnellement j’ai, en tant que Secrétaire générale d’une organisation multilatérale à savoir : nous rapprocher des Etats, nous rapprocher des populations, être à l’écoute, travailler ensemble, inscrire nos priorités dans celles des Etats”, a déclaré Louise Mushikiwabo.