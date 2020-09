Bénin: Dr Brice Sohou devant le juge pour une histoire de viol

Dr Enagnon Brice Sohou est actuellement gardé au commissariat d’Agla pour une présumée histoire de viol sur son ex-secrétaire.

Docteur Géoscience, spécialiste des risques et catastrophes de l’université de Liège (Belgique), Brice Enagnon Sohou a été écouté ce lundi 28 Septembre 2020 par le procureur du tribunal de première instance de première classe de Cotonou dans un dossier de violence exercée sur son ex-secrétaire.

Accusé par cette dernière de tentative de viol sur sa personne, Dr Brice Enagnon Sohou convoqué par le commissariat d’Agla fut présenté et écouté ce lundi 28 Septembre par le procureur, avant d’être maintenu en garde à vue jusqu’au Jeudi prochain où il sera à nouveau présenté au procureur.

C’est suite à une plainte déposée à la brigade des mineures par la jeune fille qui affirme être victime d’agression sexuelle de la part de son ex-employeur, que Brice Sohou fut convoqué pour être écouté.

Selon le témoignage de la présumée victime, la scène s’est produite au cours du mois de Mai dernier. Alors qu’elle s’apprêtait à rentrer chez elle au terme d’une journée de travail bien remplie, elle aurait été l’objet d’agression sexuelle de la part de son patron.

Pour le moment, la version du présumé harceleur n’est pas encore connue. Toujours est-il qu’il sera encore devant le procureur de la république près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, saisi dans le cadre de cette affaire.

Il faut dire que, depuis l’éclatement de l’affaire de harcèlement sexuel à l’ORTB, suite à une publication de la journaliste spécialiste des questions de santé, Angèle Kpeidja, sur sa Page Facebook, et le tollé qui en est résulté, les langues se délient de plus en plus face à ce phénomène sociétal qui crée des traumatismes dans la vie de plus d’une femme, contrainte de garder, enfouie dans leur cœur, leur douleur.