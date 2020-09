Bénin: démantèlement d’un réseau de délivrance de faux diplômes en santé

Les autorités béninoises sont aux trousses d’un réseau de délivrance de faux diplômes dans le secteur de la santé. Selon les premières informations, ces diplômes sont frauduleusement délivrés par des centres et instituts privés installés dans certains pays voisins du Bénin.

Plusieurs personnes impliquées dans la délivrance de faux diplômes en santé sont épinglées par les autorités béninoises. Il s’agit d’un réseau dont la plupart des membres sont chargés d’établir des relations entre des étudiants et des instituts et écoles de formation en santé, non reconnus par le Bénin. Les étudiants concernés obtiendraient les diplômes de ces instituts sans suivre rigoureusement la formation.

Cerise sur le gâteau, les investigations ont révélé que, pour produire un dossier d’inscription impressionnant, les mis en cause excellent dans la confection de faux diplômes au nom de certains Etablissements privés d’enseignement supérieur (Epes) du Bénin. Ces “démarcheurs” d’étudiants agissent ainsi pour avoir une ristourne sur les frais d’inscription.

Les ténors du réseau sont déjà identifiés. Les enquêtes sont en cours pour mettre la main sur toutes les personnes impliquées et corriger la situation. Pour ce faire, un cadre de concertation impliquant plusieurs ministères a été mis en place.