Bénin – Création du parti Les Démocrates: les 3 schémas possibles opposables par le gouvernement

La création du parti “Les Démocrates”, selon le président Candide Azannaï, est une erreur stratégique, car le gouvernement a la latitude d’influencer sa création.

A la faveur d’un échange avec des jeunes militants de la “Résistance”, le président du parti Restaurer l’Espoir a jeté un pavé dans la mare de ses partenaires politiques de l’opposition.

L’ancien ministre délégué auprès du président Patrice Talon chargé de la défense nationale a fait savoir qu’il avait déconseillé à ses partenaires, la création du parti “Les Démocrates”.

En lieu et place de la création d’un parti politique, le ministre Candide Azannaï leur avait suggéré la création d’un mouvement politique; ainsi, avec l’appui du peuple béninois, ils pourront mener le combat et récupérer le parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) qui après est leur propriété.

Mais son expertise n’a pas été accueilli par ses interlocuteurs qui l’ont soupçonné de manœuvrer pour les empêcher d’avoir un parti politique alors que, lui, il en dispose d’un.

Pour le président du parti Restaurer l’Espoir, la création du parti “Les Démocrates” est encore une preuve supplémentaire de la trahison de ses partenaires de la résistance.

Candide Azannaï en veut pour exemple le comportement de l’ancien président Boni Yayi qui voulait participer aux élections communales et municipales en violation du mot d’ordre de la “résistance” si son parti ne lui avait pas échappé.

Très déçu de ses partenaires politiques, Candide Azannaï a martelé qu’il ne défendra pas le parti “Les Démocrates” lorsque le ministère de l’intérieur mènera la vie dure à cette formation politique. Le président du parti RE envisage même trois scénarios possibles qui peuvent se présenter à ce parti politique.

Les 3 Schémas possibles opposables par le gouvernement au parti LD

Défendant la thèse que la création du parti “Les démocrates” est une erreur politique, l’ancien ministre Candide Azannaï estime que si le régime a su arracher le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), il a aussi la possibilité d’arracher le parti “Les Démocrates” qui a en son sein “des personnalités pires que Paul Hounkpè et Théophile Yarou”.

Le philosophe entrevoit même trois schémas possibles que le gouvernement peut utiliser pour nuire à cette formation politique.

Dans un premier schéma, explique le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministère de l’intérieur peut se cacher derrière des subterfuges pour s’abstenir de délivrer le récépissé provisoire d’existence.

Le second schéma évoqué par le président Candide Azannaï, c’est que le ministère de l’intérieur peut faire l’option de délivrer le récépissé. Mais les cadres de l’administration traîneront le plus longtemps possible jusqu’à la convocation du corps électoral avant de délivrer le récépissé.

Et enfin, dans un troisième schéma, explique le président du parti Restaurer l’Espoir, le récépissé peut être délivré à temps, mais le gouvernement fera tout pour l’arracher à nouveau ou récupérer encore le parti.

Pour Candide Azannai, si on n’a pu récupérer le “tout”, (parlant du parti Force cauris pour un Bénin émergent, qui a échappé à l’ancien président Boni Yayi), on peut également récupérer la tête, affirme-t-il, en faisant référence au parti en création.