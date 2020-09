Bénin: cette réaction de Kemy quand Willy Mignon a tenté de l’embrasser

Le vendredi 18 septembre 2020, le chanteur Willy Mignon a brisé le silence sur sa relation avec Oluwa Kemy et Dossi, sa femme. Dans ses révélations, l’artiste a confié avoir tenté d’embrasser Kemy alors que cette dernière était encore en couple avec Assane Sas.

Alors que Willy Mignon répondait aux polémiques selon lesquelles il a été en couple à la fois avec Dossi et Kemy, l’artiste a dévoilé un secret jamais évoqué. Si pour lui, l’histoire de rivalité entre Kemi et Dossi n’a jamais existé et encore moins à cause lui, Willy Mignon a déjà essayé d’embrasser Kemy.

“J’ai essayé d’embrasser Kemy”

“Je ne suis jamais sorti avec Kemi. Et la seule femme du showbiz béninois qui a vu mon dessous c’est Dossi. Vous pouvez faire vos investigations auprès de tous les acteurs et les femmes du showbiz qui m’ont côtoyé”, a expliqué l’artiste. Comme pour prouver sa bonne foi, le concepteur du Noudjihoun a avoué avoir déjà essayé quelque chose avec l’interprète du titre “Evolution”.

“J’avoue que une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser Kemy”, a-t-il confié. Selon Willy Mignon, la chanteuse Kemy ne s’est pas laissée faire. “Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu. Elle a même raconté l’histoire à son copain du temps Assane Sas qui m’a posé la question et je lui ai avoué et présenté mes excuses”, va-t-il clarifier.

“J’ai eu l’audace d’essayer de l’embrasser”

Comme pour expliquer son geste, l’artiste indique avoir eu l’audace d’essayer d’embrasser Kemy parce qu’elle, dit-il, lui “disait que ça n’allait plus entre son gars et elle et qu’elle voulait en finir définitivement avec la relation”.

Pour rappel, suite aux polémiques, en septembre 2013 , un géant concert de réconciliation a été organisé à la plage de Fidjrossè pour réconcilier le trio Willy Mignon, Kémy et Dossi.

«Réconciliation » parce que depuis plusieurs mois, il y a des rumeurs qui circulent où des gens disent beaucoup de choses qui ne sont souvent pas vraies. Ces derniers se basent sur des faits et ils complètent pour créer de la spéculation. Donc le moment est venu de mettre tout cela au clair et de montrer aux gens que nous sommes unis pour le meilleur de la musique béninoise. Il faut maintenant que les gens cessent de dramatiser les choses. Etant donné que nous sommes des humains, il y a des moments où ça flotte un peu. Il faut que les gens cessent de se baser sur les thèmes de nos chansons pour croire que tel artiste a chanté contre tel artiste. Nos chansons éduquent la nation et traitent de faits quotidiens” Willy Mignon , dans un entretien accordé à Valentine Bonou Awassi en 2013.

Depuis ce concert de reconcilition, tout va bien entre le trio Willy Mignon, Dossi et Oluwa Kemy.