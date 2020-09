Bénin: cette condition de Johnny Sourou pour un featuring avec Togbè Yéton (photos)

Le chanteur Togbè Yéton pourrait bien faire un featuring avec le chantre Johnny Sourou. Cette collaboration ne sera possible qu’à une seule condition dévoilée par Johnny Sourou ce dimanche 20 septembre 2020.

En attendant la réaction du chanteur congolais Fally Ipupa pour la collaboration demandée par le chanteur cagoulé béninois, Togbè Yéton, ce dernier pourra se contenter de Johnny Sourou.

“TOGBE YETON officiel nou anan yi JESU séô minan blo fitilingue Gospel Guidjô dokpo (Togbè Yéton, avant de faire un featuring avec moi, tu dois être né de nouveau et recevoir Jésus”, a recommandé Johnny Sourou.

Une condition à laquelle à répondu le phénomène masqué: “Bô nan sô noun gué a yé ? Oun non sin vodoun tcho bo lêvô toun dô mahou dé. Oun gni tadounon anh. (Donc, je ne dois plus me droguer? Je connais le vodoun et je connais Dieu, je ne suis pas fou”, a-t-il indiqué en réponse à la proposition du chantre.

A noter que Togbè Yéton a finalement accepté de faire ce featuring avec Johnny Sourou. Une manière certainement pour lui de revoir sa manière de faire adopter les moeurs et règles permettant l’intégrité et le savoir vivre.

Outre Johnny Sourou, Ivan pour Yesué voudrait également faire un featuring avec Togbè Yéton.