Bénin: ces surprises du CEG Sainte Face pour la rentrée scolaire 2020-2021

Comme tous les Etablissements scolaires du Bénin, le CEG “Sainte Face” ouvre ses portes ce lundi 28 septembre 2020 pour le compte de l’année scolaire 2020-2021. Contrairement aux années antérieures, beaucoup de surprises attendent les apprenants et leurs parents.

Si vous connaissiez l’Etablissement Sainte Face, sachez que les choses ont changé. A compter de l’année scolaire 2020-2021, tous les enseignants de l’école sont qualifiés au même titre que les enseignants du public. “On a changé tout ce qu’on avait comme enseignant, nous sommes en train de travailler avec les enseignants du public, les enseignants qualifiés. Nous sommes en symbiose avec eux et ça se passe bien”, a confié le Directeur de “Sainte Face”, Arnaud Osho.

Mieux, en plus du cadre entièrement rénové avec des professeurs qualifiés, le complexe scolaire “Sainte Face” promet aux 50 premiers inscrits des kits scolaires.

Une formation de qualité…

A partir de cette année, les responsables entendent collaborer avec des enseignants des collèges catholiques afin de donner une orientation religieuse à l’enseignement. “Sainte face, c’est la culture de l’excellence, c’est une nouvelle équipe”, a-t-il rassuré.

“A partir d’aujourd’hui, nous allons cultiver l’excellence en ayant avec les apprenants une relation qui nous conduira directement aux parents. On aura à utiliser les nouvelles technologies pour que les parents aient directement les notes. On ne peut pas prendre quelqu’un qui quitte la 4ème pour la troisième sans avoir la moyenne. Ce n’est plus possible. Educ master a régularisé tout ça” Directeur de Sainte Face, Arnaud Osho

Pas trop rigide par rapport à la contribution

En raison de la morosité économique couplée avec la pandémie du coronavirus, le CEG Sainte Face a décidé de ne pas être trop rigide par rapport à la contribution. “Nous sommes souples, Nous prenons d’abord les enfants et voir la modalité de paiement avec les parents”, a expliqué le Directeur.

A noter que le Collège Sainte Face est reconnu par l’Etat, est régulièrement enregistré sur Educ master, et est situé à Fifadji, dans la 3ème rue après le marché de Fifadji en allant vers le stade de l’amitié. C’est une structure bien organisée et plus que jamais prête à donner aux apprenants une formation de qualité débouchant sur l’excellence.