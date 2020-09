Bénin: Boni Yayi évoque l’anecdote que cache la Bible offerte à Patrice Talon

Au Bénin, l’ancien président Boni est revenu sur l’anecdote derrière la Bible qu’il a offerte au président Patrice Talon le 6 avril 2016.

Le président Thomas Boni Yayi avait offert à son successeur au palais de la République une Bible, le 6 avril 2016, jour de l’investiture. Un geste qu’il a, à nouveau, évoqué ce lundi, alors qu’il répondait à l’interview accordée au Magazine Jeune Afrique par Patrice Talon.

“Toujours fidèle à l’avenir radieux de notre Patrie , j’ai eu l’occasion d’offrir, le 6 Avril 2006, à mon successeur, la Sainte Écriture”, a rappelé Boni Yayi. Selon lui, à travers ce geste, il entendait rappeler au président Patrice Talon qu’à ce poste de responsabilité, il faut avoir de cœur, et ne pas s’éloigner de ce livre Saint, car dit-il “c’est alors qu’il aura du succès et la réussite dans toutes ses entreprises c’est à dire dans la gestion de l’intérêt général au sommet de l’Etat”.

“Mon successeur Talon m’a rassuré qu’il rangera la Bible et je lui ai dit de la lire, de l’avoir sur son chevet, dans sa voiture et dans son bureau et de la mettre en pratique“, a indiqué l’ancien président béninois, convaincu que son geste s’assimile aux meilleurs conseils et sagesse qu’il appelle de ses vœux aujourd’hui au soir de son Mandat .